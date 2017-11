Perotti, Di Francesco porta risultati

ROMA, 03 NOV - "Rivoluzione Di Francesco? Sicuramente ci ha messo del suo. Prima lavoravamo in un altro modo, e non è facile quando passi da un allenatore a un altro. C'è bisogno di tempo, ma piano piano abbiamo capito la sua maniera di lavorare, di pressare, di essere corti in campo. Adesso si comincia a vedere quello su cui abbiamo lavorato, sta portando risultati. Rispetto a Spalletti non si cambia sistema di gioco, a Di Francesco piace il 4-3-3 e finora abbiamo giocato sempre così". Così Diego Perotti analizza il momento positivo della Roma. L'attaccante argentino, ai microfoni di Sky Sport24, si sofferma anche sulla recente serata di Champions League: "Sapevamo di poter vincere col Chelsea, magari non per 3-0... Allo Stamford Bridge però avevamo già fatto una grandissima partita, forse anche più difficile rispetto a quella dell'Olimpico dove abbiamo trovato il gol dopo appena un minuto rendendo tutto più facile. Abbiamo fatto anche divertire i nostri tifosi e dimostrato che la squadra c'è".