Exploit L. Alberto, la Spagna lo convoca

ROMA, 3 NOV - I ripetuti exploit di Luis Alberto hanno convinto il ct della Spagna, Julien Lopetegui, a chiamare in Nazionale il fantasista della Lazio per due amichevoli. Luis Alberto, in un'intervista a Marca, ha dichiarato di avere trascorso, fra gennaio e febbraio di quest'anno "il peggior periodo della carriera". Nel giro di pochi mesi è divenuto uno dei pilastri della squadra allenata da Simone Inzaghi, rivelazione del campionato di Serie A. La sua "remontada", come la definisce il giornale di Madrid, ha coinciso con i risultati strabilianti della Lazio, che si è aggiudicata 14 delle 16 partite fin qui disputate, fra campionato e coppe.