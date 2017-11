Samp: Giampaolo,vincere derby impagabile

GENOVA, 3 NOV - "E' la partita delle partite". L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, inquadra così la stracittadina di Genova in programma domani alle 20,45 al Ferraris. Di fronte, il Genoa che naviga nelle zone basse della classifica, con appena sei punti, ma Giampaolo predica attenzione: "La classifica dei rossoblù non rispecchia i valori della squadra che è di ottimo livello, sarà un match con ritmi alti e mi aspetto una formazione che punterà tantissimo su questa sfida per riabilitarsi. E, nei derby, le differenze si annullano". Gioca in casa il Genoa, ma la tifoseria blucerchiata risponderà presente con una gradinata Sud pronta a dare la carica a Viviano e compagni. Giampaolo indica la strada per entrare subito nel clima derby: "I ragazzi appena entrati in campo dovranno guardare a sinistra, dove si trova la gradinata Sud e li voglio concentrati". "Bisogna mantenere sempre la propria identità - continua l'allenatore -. Vincere un derby è un regalo impagabile per dare gioia alla tifoseria".