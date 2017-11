Nainggolan,in Champions andiamo lontano

ROMA, 03 NOV - "Vogliamo arrivare il più lontano possibile. Il girone è difficile, per come siamo messi in questo momento possiamo farcela ma dobbiamo pensare a una partita alla volta". Radja Nainggolan guarda con fiducia al percorso della Roma in Champions League. Il centrocampista giallorosso, tornato anche tra i convocato del Belgio, non nasconde che la partecipazione al massimo torneo europeo "è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio, io ho lavorato tanto ed è un sogno che per me si è avverato. È un'altra atmosfera, un campionato a sé: alla fine è un percorso corto e quando si sbaglia si paga, però ci si possono togliere tante soddisfazioni e questo è quello che noi dobbiamo provare a fare".