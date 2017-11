Razzismo: 16enne squalificato 10 turni

SAVONA, 3 NOV - Un giovane calciatore di 16 anni è stato squalificato per 10 giornate dopo aver lanciato un insulto razzista ad un avversario. E' accaduto durante una partita del campionato Allievi tra Albissola e Sestrese giocata la scorsa settimana. Come riportato dalle cronache locali del Secolo XIX e della Stampa, il giudice sportivo ha deciso di infliggere al ragazzo, che milita nelle file dell'Albissola, 10 giornate di squalifica per aver apostrofato un giocatore avversario con una offesa di stampo razzista. "Una frase non giustificabile - ammette il responsabile del settore giovanile, Ivo Romasi - ma non accetto che la nostra società sia considerata razzista. Abbiamo molti ragazzi stranieri perfettamente integrati, anche tra gli Allievi. Il nostro giocatore ha sbagliato, ma è stato provocato per tutta la partita con un atteggiamento antisportivo che solo l'arbitro non ha visto".