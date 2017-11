Evra: il 10 novembre decisione dell'Uefa

NYON, 3 NOV - L'Uefa ha ufficialmente aperto un procedimento disciplinare per ''condotta violenta'' a carico del difensore del Marsiglia Patrice Evra per aver colpito con un calcio un tifoso. La commissione disciplinare dell'Uefa si riunirà per decidere sul caso Evra il 10 novembre, fermo restando che l'espulsione conseguente al suo gesto di follia gli costera' almeno un turno di squalifica. Prima della partita di Europa League tra Marsiglia e Vitoria Guimaraes, in Portogallo, l'ex giocatore della Juventus ha colpito con un calcio al volto un tifoso francese durante un momento di tensione creatosi alla fine del riscaldamento, ricordando a tutti il clamoroso gesto di Eric Cantona quando era un giocatore del Manchester United.