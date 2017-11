La Francia contro Evra alla Cantona

ROMA, 3 NOV - Tutta la Francia contro l'ex giocatore della Juventus Patrice Evra che ha perso il controllo prima della partita di Europa League tra Marsiglia e Vitoria Guimaraes, in Portogallo. Il francese ha colpito con un calcio al volto un tifoso francese durante un momento di tensione creatosi alla fine del riscaldamento, ricordando a tutti il clamoroso gesto di Eric Cantona quando era un giocatore del Manchester Uniter. ''E' indifendibile. Un gesto indicibile che potrebbe costargli caro'', titola il celebre quotidiano transalpino 'l'Equipe', in attesa che l'Uefa dichiari ufficialmente aperta la sua inchiesta disciplinare. Per l'altro giornale sportivo francese 'France Football' ''Evrà ha perso le staffe. E' sempre più criticato per le sue deludenti prestazioni. Si tratta di un gesto che non resterà senza conseguenze''.