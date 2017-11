Garcia 'Evra non è ragazzino, sbagliato'

ROMA, 3 NOV - ''Ho parlato con lui e mi ha spiegato che cosa è successo. Sicuramente non si può rispondere a degli insulti in quel modo, anche se è brutto che i tifosi del Marsiglia insultino così un giocatore''. L'ex allenatore della Roma ora sulla panchina del Marsiglia, Rudi Garcia, biasima il gesto alla Cantona di Parice Evrà che ieri sera ha perso il controllo prima della partita di Europa League tra Marsiglia e Vitoria Guimaraes, in Portogallo, colpendo con un calcio al volto un tifoso francese. ''Lui - aggiunge Garcia ai microfoni di Sky - non ha vent'anni, ha molta esperienza e non può rispondere a degli insulti così, sicuramente ha sbagliato. E io ho perso un giocatore per le prossima partite''. Secondo l'Equipe l'ex difensore della Juventus ora rischia il licenziamento.