Salvini'Milan non ha gioco,Montella via'

ROMA, 3 NOV - ''Ogni volta giochiamo peggio però dice che vede la squadra che cresce. Ma basta! La vede solo lui la squadra che cresce. Non vivo a Milanello ma i risultati sono deludenti, i commenti sono incredibili, la squadra invece di crescere torna indietro''. Il leader della Lega Salvini, noto tifoso del Milan, ha parlato dei rossoneri in una intervista a RTL 102.5. ''Il calcio - aggiunge Salvini - è l'ultimo problemi di questo Paese ma rimane una passione e ritengo che il Milan non abbia un gioco, non abbia uno schema, non abbia un'idea di squadra quindi scegliessero qualcun altro. Chi? Non sono in grado di dirlo. Ancelotti mi piace un sacco ma penso ci sia il problema dello stipendio netto da 12 milioni di euro all'anno, non so chi lo possa pagare''. Magari può chiedere a Berlusconi, visto che siete alleati?. ''Mah, mi sembra abbastanza depresso e sconfortato anche lui anche se ieri guardando i dati economici della Sicilia e dell'Italia in generale c'era da essere molto più preoccupati che non per Montella''.