U21, 23 convocati per test con Russia

ROMA, 2 NOV - Reduce dai successi nelle amichevoli contro Slovenia, Ungheria e Marocco, la Nazionale Under 21 andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva contro i pari età della Russia, che affronterà in amichevole martedì 14 novembre alle 18,30 allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. Per il quinto confronto contro la Nazionale russa (bilancio di tre vittorie per l'Italia e una sconfitta), il tecnico Luigi Di Biagio ha convocato 23 calciatori: l'unico volto nuovo è quello del difensore del Basilea classe'97 Raoul Petretta, alla prima chiamata in maglia azzurra. L'Italia, che tornerà a giocare a Frosinone a 11 anni esatti dall'amichevole contro la Repubblica Ceca del 14 novembre 2006, ma allo stadio 'Matusa' (0-0 il risultato), si radunerà lunedì 6 novembre a Città Sant'Angelo (Pescara) e giovedì 9 novembre alle 15,30 affronterà in amichevole nello stadio 'Adriatico' il Pescara allenato da Zdenek Zeman. Nel pomeriggio di sabato 11 la squadra si trasferirà a Frosinone, dove martedì 14 novembre affronterà la Russia.