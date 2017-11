De Sciglio, serve concentrazione per 90'

TORINO, 2 NOV - "La concentrazione dal primo minuto al 90' è fondamentale". Mattia De Sciglio riassume così la lezione appresa dalla Juventus a Lisbona. "Il primo tempo in Portogallo non è stato dei migliori e avevamo anche messo a rischio la qualificazione - ammette il difensore in una intervista pubblicata sul sito del club bianconero -. Nella ripresa siamo stati bravi ad acciuffare il pareggio e abbiamo avuto una nuova dimostrazione di quanto sia fondamentale la concentrazione in campo". Contro lo Sporting Lisbona il difensore è tornato titolare dopo un lungo infortunio. "Sto bene, avevo già ripreso ad allenarmi con il gruppo da due settimane - spiega il terzino -, anche se chiaramente per raggiungere il top della forma, che è il primo obiettivo, serve il ritmo partita".