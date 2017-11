Crotone: Nicola, equilibrio e coraggio

CROTONE, 2 NOV - Dimostrare equilibrio e più coraggio fuori casa. E' la ricetta che, secondo Davide Nicola potrà permettere al Crotone di fare risultato in trasferta. La squadra calabrese, che sabato alle 18 giocherà allo Stadio "Dall'Ara" contro il Bologna, fuori casa ha finora raccolto solo un punto (il pareggio con la Spal) dei nove in classifica. Sabato potrebbe sfruttare l'occasione della crisi del Bologna che è reduce da tre sconfitte di fila. "Perdere in Serie A - afferma Nicola nella conferenza stampa alla vigilia della partenza per l'Emilia Romagna - è la cosa più semplice perché la qualità del campionato è elevata. A me non interessano i risultati fatti dagli altri, e neppure quelli che abbiamo fatto noi: a me interessa quello che dovremmo fare nelle prossima gara". "Potremmo invertire la marcia in trasferta - conclude Nicola - quando saremo consapevoli che alcune dimostrazioni di equilibrio e di coraggio possiamo metterle tranquillamente in campo anche fuori casa. Ci vuole un po' di tempo".