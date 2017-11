Roma:KB88.com betting partner per l'Asia

ROMA, 2 NOV - KD88.com diventa il betting partner ufficiale della Roma nel mercato asiatico, grazie a un accordo che consentirà a KB88.com di utilizzare l'immagine e l'identità del club giallorosso come parte delle proprie attività promozionali e dei servizi offerti nel mercato asiatico. KB88.com è un'azienda di scommesse online con sede nelle Filippine che gode di un'ampia popolarità nel continente asiatico. Nel 2012 KB88.com ha sponsorizzato un club della Premier League e ha attualmente un accordo in essere con l'Ajax. La partnership consentirà agli appassionati di calcio asiatici di avvicinarsi alla Roma grazie a una serie di attività e di promozioni. L'accordo consentirà anche a entrambe le parti di creare nuove opportunità all'interno del mercato asiatico. "La nuova partnership è molto importante per noi poiché ci consente di entrare in un mercato in rapida ascesa come quello asiatico, dove intendiamo inoltre sviluppare nuove opportunità negli anni a venire'' ha dichiarato Luca Danovaro, CMO club giallorosso.