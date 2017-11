Palermo: Norvegia non convoca Aleesami

PALERMO, 2 NOV - Dopo un confronto tra il Palermo e la Federcalcio norvegese, è stata annullata la convocazione in nazionale di Haitam Aleesami. Il calciatore rosanero, inizialmente pre-convocato per il doppio test della Norvegia contro Macedonia e Slovacchia, continuerà gli allenamenti a Palermo. Ieri il patron del Palermo Maurizio Zamparini aveva scritto una lettera al presidente della Federazione macedone, chiedendo di non convocare il rosanero Ilja Nestorovski, impegnato con la propria nazionale in due amichevoli - una delle quali proprio con la Norvegia - in coincidenza con il campionato di serie B in cui milita il Palermo.