Empoli-Spezia, timori per arrivo tifosi

EMPOLI (FIRENZE), 2 NOV - C'è preoccupazione a Empoli in vista della partita di serie B tra la formazione locale e lo Spezia, in programma domenica prossima allo stadio 'Carlo Castellani'. La polizia infatti è venuta in possesso di un volantino, circolato nell'ambito della curva della formazione ligure, che incitava i propri tifosi a prendere parte alla trasferta con slogan offensivi contro i toscani. A Empoli è atteso l'arrivo di circa 400 tifosi bianconeri, 150 dei quali dovrebbero arrivare in treno. Il commissariato locale si sta organizzando per predisporre un congruo servizio di sicurezza anche alla luce della sfida, quasi contemporanea, tra Fiorentina e Roma del campionato di serie A, dove vecchi dissapori tra tifoserie potrebbero provocare problemi anche sulla città di Empoli.