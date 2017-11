Sala all'Inter, no centri commerciali

MILANO, 2 NOV - L'ipotesi dell'Inter di realizzare il suo nuovo centro sportivo a Milano, nell'ex caserma Perrucchetti in via Forze Armate, nel quartiere periferico di Baggio, è un progetto che "nel rispetto delle volumetrie possibili, il Comune condivide senz'altro - come ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, interpellato sulla questione -, perché condividiamo l'idea di rivalutare quella zona". La cosa "positiva" secondo il sindaco è anche la "volontà di investire da parte dell'Inter. Lo sport è un bisogno della città ma - ha ammonito - che non mi vengano a parlare di un altro centro commerciale. Milano oggi ha bisogno di sport e di residenze universitarie, ma non di altre cose". Con il Milan "abbiamo invece avviato una fase in cui stiamo illustrando le potenzialità di spazi in città dove costruire lo stadio - ha precisato - ma questa verifica deve essere fatta in tempo breve. Bisogna capire se il Milan ha davvero intenzione di costruire lo stadio, in caso contrario si lavori su San Siro".