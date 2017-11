Inter: Eder rinnova fino al 2021

MILANO, 02 NOV - Eder e l'Inter insieme fino al 2021. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota. L'attaccante italo-brasiliano, arrivato all'Inter nel gennaio dello scorso anno, ha segnato 11 reti in 63 presenze con la maglia nerazzurra. In questa stagione è stato chiamato in causa da Luciano Spalletti in otto partite, per un totale di 93 minuti, e oggi ha prolungato per un altro anno il suo contratto.