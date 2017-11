Libertadores, finale è Lanus-Gremio

PORTO ALEGRE (BRASILE), 2 NOV - E' il Gremio la seconda finalista della Coppa Libertadores, per conquistare la quale affronterà nella doppia finale gli argentini del Lanus. La formazione allenata dall'ex romanista Renato Portaluppi ha conquistato l'accesso alle sfide per il titolo di campione del Sudamerica nonostante la sconfitta in casa per 1-0 contro il Barcelona di Guayaquil (gol di Jonathan Alvez al 32' pt), davanti a 54mila spettatori. All'andata in Ecuador il Gremio aveva travolto i rivali per 3-0 e per questo si è qualificato a dieci anni di distanza dalle sua ultima presenza in finale, quando venne sconfitto dal Boca Juniors. Per il Gremio è la quinta finale di Libertadores della sua storia e ottiene anche il record di essere stato presente in ognuna delle ultime quattro decadi (1980, 1990, 2000, 2010). Nel 1983 il Gremio trionfò anche a livello mondiale, conquistando, oltre alla Libertadores, la Coppa Intercontinentale a spese dell'Amburgo grazie a 2 gol di Renato Portaluppi che ora spera di ripetersi come tecnico.