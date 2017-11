Napoli: de Magistris, ottavi difficili

NAPOLI, 2 NOV - "È stata una bella partita che ha visto in campo due grandi squadre". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato il match di Champions League tra Napoli e Manchester City che si è imposto sugli azzurri per 4 a 2. Il sindaco, nel sottolineare "l'altissimo livello" a cui ha giocato il Napoli nella prima mezz'ora, ha anche evidenziato che l'uscita per infortunio di Ghoulam "ha mostrato qualche sofferenza nell'organico. Ora - ha aggiunto - qualificarsi agli ottavi è difficile ma bisogna mettercela tutta". Da de Magistris è stato espresso "profondo rammarico" per gli episodi di violenza che hanno preceduto la partita. "Qui come in altre città d'Europa - ha concluso - queste immagini di violenza sono inaccettabili. Purtroppo ci sono persone che fanno dello sport un teatro in cui esercitare la loro violenza criminale".