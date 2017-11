Juan Jesus, ora vinciamo a Firenze

ROMA, 2 NOV - "Abbiamo vinto 3-0 col Chelsea e c'è euforia, ma dobbiamo comportarci da professionisti, lavorare umili e in silenzio. Ora affrontiamo la Fiorentina e dobbiamo alzare il livello della concentrazione. A Firenze non è facile quindi dobbiamo prepararci al meglio per prendere i 3 punti". Testa alta, ma piedi ben saldi a terra. Juan Jesus indica la strada da seguire per continuare a togliersi altre soddisfazioni dopo la serata magica di Champions League. "Col Chelsea poteva finire anche 5-0. Li rispettiamo ma la vittoria non ci ha sorpreso - confessa il difensore della Roma ai microfoni della radio ufficiale di Trigoria -. La partita di Londra ha dimostrato che possiamo battere chiunque se giochiamo in un certo modo e all'Olimpico abbiamo mostrato cosa possiamo fare".