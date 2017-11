Champions: Ramos, non dateci per morti

ROMA, 2 NOV - "Il risultato è ingannevole. Senza togliere alcun merito al Tottenham, capiamo che può creare pessimismo, ma il Real Madrid si rialzerà e metterà al loro posto tutti quelli che ora ci danno per morti". Promette una pronta riscossa Sergio Ramos, capitano della squadra che ieri sera ha perso 3-1 a Wembley, in una partita del girone H di Champions, evento che al Real non capitava da cinque anni, anche se le chance di passaggio agli ottavi sono ancora consistenti. "Ci sarebbe piaciuto tornare da questa trasferta con un altro risultato - prosegue Ramos parlando alla stampa spagnola - ma la mia esperienza di tanti anni mi dice che dobbiamo rimanere più che mai calmi e concentrati, siamo ancora vivi nella nostra competizione preferita, la Champions".