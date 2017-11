Montella, risultati? Arrivano con gioco

MILANO, 1 NOV - ''Fassone vuole i risultati? Li voglio anche io, ne abbiamo bisogno. Il mio modello di calcio su cui lavoriamo è quello che porta anche al bel gioco, il terreno è fertile come il nostro parco giocatori, quindi sono molto ottimista''. Così Vincenzo Montella, nella conferenza stampa della vigilia della gara di Europa League contro l'Aek Atene. ''Sono sereno - sottolinea il tecnico del Milan -, conosco i rischi del mestiere, sento che la società mi sostiene con convinzione. È normale che le critiche si concentrino sull'allenatore e forse sto gestendo meglio questo momento rispetto a quello dell'anno scorso perché quest'anno le critiche sono più giustificate. Pensavamo di avere delle difficoltà ma non fino a questo livello: i grandi cicli si ottengono nel momento in cui c'è reazione alle difficoltà''.