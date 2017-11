Atalanta: Gasperini, abbiamo matchball

BERGAMO, 1 NOV - "Abbiamo la possibilità di ottenere già la qualificazione, l'assenza di Gomez è pesante ma abbiamo questo problema da diverse settimane". Gian Piero Gasperini non vuole alibi per la partita di domani sera di Nicosia con l'Apollon Limassol. "Il problema è che in questo periodo abbiamo potuto allenarci poco perché abbiamo dovuto giocare molte partite - ha proseguito il tecnico nella conferenza stampa al GSP Stadium -. A volte dai per acquisiti certi concetti ma poi certe situazioni si ripetono anche in campionato: magari col Verona ti va bene, a Udine no. Bisogna aver tempo per allenarsi, non basta studiare a video". Poche parole sul senso del match: "Abbiamo perso domenica dopo tre vittorie di fila, non è un momento così negativo - chiude Gasperini -. Domani abbiamo il primo matchball: abbiamo rivisto la partita dell'andata ed è stata buona, stavolta sarà diversa: abbiamo la fiducia e la consapevolezza di potercela fare per poi gestire meglio il campionato".