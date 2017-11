Milan: Montella, è tempo di raccogliere

MILANO, 1 NOV - ''Abbiamo seminato bene, ora è tempo di raccogliere. Domani possiamo qualificarci con anticipo al prossimo turno in Europa League e concentrarci sul campionato. Sono a rischio? La mia serenità non è incoscienza, conosco le dinamiche del calcio e penso al bene del Milan''. Così Vincenzo Montella, a Sky, parla del duro momento del Milan e della possibilità di un esonero qualora non arrivassero risultati soddisfacenti domani sera contro l'Aek Atene e domenica contro il Sassuolo. ''Anche se per molti - aggiunge Montella - sono all'ultima spiaggia penso che un po' di turnover sia necessario dopo un ciclo così ravvicinato di partite. Bonucci? Ha sofferto perché è un ragazzo come me ma penso che gli abbia fatto bene fermarsi un attimo a riflettere''.