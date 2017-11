Fiorentina: 500 tifosi all'allenamento

FIRENZE, 01 NOV - Oltre cinquecento tifosi si sono recati oggi allo stadio per assistere all'allenamento della Fiorentina in vista della sfida di domenica prossima contro la lanciatissima Roma. Un allenamento che, su decisione della società e di Stefano Pioli, si è svolto a porte aperte all'interno del Franchi. I viola sono stati accolti da applausi e cori di incoraggiamento nonostante il passo falso di Crotone che ha fermato la striscia di tre successi consecutivi. C'è voglia insomma da parte di tutti, squadra, società e tifoseria, di fare quadrato e provare a ripartire subito pur consapevoli delle difficoltà del prossimo impegno contro la corazzata di Di Francesco. In campo per un lavoro differenziato Thereau che sta cercando di smaltire l'infortunio subito contro il Torino per essere a disposizione per domenica, mentre Saponara rimane in dubbio anche se è tornato ad allenarsi in gruppo. Si è invece fermato il giovane difensore Hristov per fastidi muscolari.