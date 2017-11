Inzaghi,vogliamo qualificazione E.League

ROMA, 01 NOV - "Vincendo a Nizza abbiamo messo un bel mattone a questa qualificazione. Domani vogliamo fare una buonissima partita, manca ancora qualche punto. L'Europa League l'abbiamo cercata con tutte le nostre forze, siamo stati bravi ad entrarci e ora la vogliamo fare nel migliore dei modi". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla conferenza stampa di vigilia della 4/a giornata di Europa League. Un successo e per i biancocelesti sarebbe qualificazione matematica da primi ai 16mi: "A Nizza non è stata una passeggiata, delle ultime è stata la gara più dura. E' una squadra fisica e che ha qualità", riconosce Inzaghi che apre al turnover: "Qualcosa cambieremo. Immobile ha accusato un indolenzimento dopo Benevento e non penso sarà della partita", ha quindi specificato il tecnico laziale, chiarendo sulle condizioni del bomber: "Non penso di convocare Immobile anche se la sua presenza per domenica (contro l'Udinese, ndr) non è a rischio".