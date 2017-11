Borja Valero,'nuovo Pirlo? Io operaio'

ROMA, 1 NOV - "Quando mi hanno chiamato, mi hanno chiesto di fare esattamente quello che facevo alla Fiorentina: essere regolare e fare bene il mio lavoro. Io sono un operaio del calcio". A parlare è Borja Valero, il 'metronomo' del centrocampo dell'Inter, che si racconta in un'intervista al magazine 'Marca Plus' che lo definisce "il nuovo Pirlo". Lo spagnolo confessa di aver pensato di chiudere la carriera a Firenze, dove era arrivato nel 2012, "ma poi si sono create le condizioni per venire all'Inter e sono contento di avere avuto questa opportunità alla mia età", aggiunge, spiegando che la scelta non è dipesa da una questione economica. A spingere al trasferimento, fa sapere, fu invece "il direttore sportivo della Fiorentina (Pantaleo Corvino, ndr) che aveva un modo di vedere differente dal mio e se non si va d'accordo meglio rompere il rapporto". Borja Valero non nasconde che un suo sogno sarebbe la chiamata di Lopetegui con la 'Roja': "Non mi illudo, anche se la speranza c'è sempre".