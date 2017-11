Juve-Benevento: Snai, quota record in A

ROMA, 1 NOV - Ha appena stabilito il record italiano di sconfitte consecutive (11) in avvio in Serie A, ora il Benevento batte un altro poco invidiabile primato, stavolta nel campo delle scommesse. Snai ha infatti deciso di quotare la vittoria dei campani domenica nella partita con i campioni della Juventus a Torino 35 volte la posta. Una quota mai offerta prima d'ora in serie A. Per converso, il successo dei bianconeri di Allegri viene dato a 1,05, ovvero pochissimo in più della cifra giocata (in pratica, chi scommette dieci euro sulla Juve ottiene un margine di vincita di appena 50 centesimi). Molto alta per Snai anche la quota per il pareggio: 13 volte la posta.