Scontri tra tifosi Shakhtar e Feyenoord

(ANSA-AP) - KHARKIV, 1 NOV - La polizia ucraina ha arrestato 52 persone a seguito degli scontri tra tifosi dello Shakhtar e del Feyenoord (le due squadre sono inserite nello stesso Gruppo del Napoli), prima dell'incontro di Champions che andrà in scena stasera a Kharkiv. Gli scontri si sono verificati all'interno di un bar della città ucraina e la polizia ha fatto sapere "di aver trovato vetri rotti e gli interni danneggiati" e "di aver fermato 52 persone che sono state portate alla stazione di polizia per essere interrogate". Per il calcio ucraino, che ospiterà nel 2018 la finale di Champions a Kiev, si tratta dell'ennesimo fatto di cronaca: nella passata stagione centinaia di tifosi ucraini e turchi si sono scontrati a Kiev, con ben 10 accoltellati.