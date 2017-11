120anni Juve:Buffon,Signora non teme età

TORINO, 1 NOV - La Juventus compie 120 anni e capitan Buffon le fa gli auguri via Twitter. "Non si chiedono gli anni a una signora - scrive il portiere bianconero - ma La Signora del Calcio Italiano non teme la propria età, la sfoggia con orgoglio! Auguri! #Juve120". Auguri via social arrivano anche da Stefano Sturaro ("120 anni di storia! Auguri @juventus! #Juve120") e Giorgio Chiellini ("120 anni di storia. La nostra storia. Auguri Juve!"). In casa Juve, insomma, è festa grande per lo speciale compleanno. "120 volte auguri, Signora!", scrive il club sul suo sito internet, dove celebra "un'epopea lunga 12 decadi" con una "vera e propria cavalcata attraverso gli anni, dalla fondazione su quella fatidica panchina agli ultimi e più recenti trionfi celebrati all'Allianz Stadium".Tante le iniziative social, sui profili ufficiali del club e su Juventus tv. E negli store ufficiali è in vendita da oggi la maglia celebrativa, con la tiratura limitata di soli 1897 elementi, l'anno di nascita della Vecchia Signora.