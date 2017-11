Zamparini, Nazionali danneggiano Palermo

PALERMO, 1 NOV - "Intendiamo denunciare una situazione paradossale in cui alcuni giocatori vengono sottratti dalla disponibilità per le partite di campionato del Palermo, non soltanto per gare valide per competizioni ufficiali delle varie nazionali ma anche per amichevoli organizzate in autonomia dalle singole federazioni, in concomitanza di gare di campionato della nostra Serie B. Guarda caso, non ferma il campionato come avviene in Gran Bretagna, Francia, Germania e altre Nazioni, danneggiando in maniera grave il Palermo e togliendo regolarità al campionato". Lo dice il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, che ha inviato una lettera al presidente della Federcalcio macedone Ilco Gjorgjioski, invitandolo a trovare una soluzione, e chiede al presidente della Figc Carlo Tavecchio di intervenire. La questione riguarda l'amichevole contro la Norvegia che impegna il bomber rosanero Ilija Nestorovski. "Lotteremo con ogni mezzo per ottenere giustizia", aggiunge Zamparini.