Champions: Allegri "Buon risultato"

TORINO, 1 NOV - "Buono il risultato". Inizia con le note positive il tweet di Massimiliano Allegri dopo il pareggio per 1-1 della Juventus sul difficile campo dello Sporting Lisbona. "La qualificazione è aperta, ma dobbiamo lavorare assieme per dare continuità a quello che di buono già facciamo" aggiunge il tecnico bianconero, contento per la reazione dopo il vantaggio dei padroni di casa e per il punto conquistato, meno per la prestazione della squadra, specialmente nel primo tempo. I bianconeri si giocheranno la qualificazione agli ottavi della Champions League nelle ultime due sfide con Barcellona e Olympiacos.