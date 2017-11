Calcio: Juve, 'punto Lisbona importante"

TORINO, 1 NOV - Contenti per il punto conquistato, che lascia aperta la qualificazione, meno per la prestazione. Un coro unanime si alza dai social bianconeri: il pareggio con lo Sporting regala "un punto importante su un campo difficile", spiega su Twitter Giorgio Chiellini, che sprona i compagni ad andare "avanti così" per centrare la qualificazione agli ottavi di finale. "Non è stato il risultato che volevamo" conferma Juan Cuadrado nel suo cinguettio, "però gloria a Dio è arrivato un buon punto". Anche per Marchisio si tratta di "un punto importante". "Niente è stato raggiunto, dobbiamo migliorare e dare di più - aggiunge il 'Principino' su Instagram, concludendo con il classico "Forza Juve... Sempre e comunque!". Concetto rafforzato da Mattia De Sciglio, tornato titolare dal primo minuto dopo l'infortunio al Camp Nou: "Un buon punto per continuare il nostro cammino europeo", è il tweet del laterale.