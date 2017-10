Juventus Allegri, salvo solo risultato

ROMA, 31 OTT - "Dispiace per il pari perché avevamo la possibilità di chiudere il passaggio e così non è stato. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, abbiamo fatto troppa confusione. Teniamoci buono il risultato che è la cosa migliore di questa partita'': così ai microfoni di Premium Sport l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri commenta il pari contro lo Sporting. ''Dovevamo vincere qui per chiudere i giochi - le parole del tecnico bianconero - Siamo un squadra che ha bisogno di paura per fare delle prestazioni giuste. La qualificazione è ancora in gioco, avremo il Barcellona e poi dobbiamo andare ad Atene, dove potrebbe essere un ambiente infernale. Ora dobbiamo pensare al campionato, non dobbiamo sottovalutare il Benevento e cercare di batterlo".