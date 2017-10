Guardiola,nessuna paura del Napoli Sarri

NAPOLI, 31 OTT - "Perché dovremmo giocare per il pareggio se possiamo vincere? Domani vogliamo giocare bene e vincere". Pep Guardiola non si accontenta del punto che basterebbe domani sera al suo Manchester City per passare già agli ottavi di finale a due gare dalla fine del girone di Champions League. "Il Napoli sta bene - dice alla vigilia del match al San Paolo mi ha colpito vedere la partita contro l'Inter e l'intensità che hanno avuto dopo il match dell'Etihad. Sarri vuole vedere la nostra paura? E' una partita di calcio, non c'è paura, solo voglia di giocare bene".