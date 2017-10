Mencucci, in Italia poche tesserate

FIRENZE, 31 OTT - "In Italia sul calcio femminile siamo molto indietro. Non per lo sforzo, la professionalità, la passione delle ragazze che giocano ma banalmente per i numeri. In Germania ci sono circa 100 mila tesserate, in Italia 20 mila. E' semplice capire dove è più facile trovare campionesse". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Women's Football club, Sandro Mencucci. "Ciò non toglie che in Italia, grazie anche alla Fiorentina, si è aperto questo nuovo settore che prima era appannaggio solo di alcune lodevoli società dilettantistiche. Società che hanno fatto tantissimo, con grandi sforzi. Ma è ovvio che deve scendere in campo il calcio professionistico e noi lo abbiamo fatto per primi". Secondo Mencucci, "altre squadre di grande livello ci hanno seguito. E' solo così che tante altre famiglie porteranno le loro figlie a giocare al calcio, si aumenterà il bacino di utenza e quindi potremo recuperare quel gap calcistico con altri Paesi, ha concluso.