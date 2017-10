Spalletti, per vincere Inter sia forte

MILANO, 31 OTT - "Per vincere le partite, per raggiungere gli obiettivi, dobbiamo essere forti ed essere vestiti da squadra forte, perché non esiste una maglia per vincere partite difficili ed una per vincere partite facili". E' il monito che il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti scrive su Instagram all'indomani della vittoria contro il Verona che ha permesso alla squadra nerazzurra di raggiungere il record di 29 punti conquistati in undici partite e mantenere il secondo posto a due lunghezze dal Napoli.