Stadio Cagliari: progetti entro 20/11

CAGLIARI, 31 OTT - Cominciano ad arrivare i progetti per lo stadio del futuro del Cagliari, con diverse offerte da studi italiani e internazionali. Ma ora il club rossoblù ha deciso di fissare una scadenza: le proposte per la progettazione esecutiva dell'impianto che prenderà il posto del vecchio Sant'Elia (ora si gioca alla Sardegna Arena) devono arrivare entro il 20 novembre. Entro il 20 dicembre si arriverà ad una short list e passare ad un'ulteriore e definitiva fase di selezione. Si tratterà di dare un volto più dettagliato al nuovo stadio: le caratteristiche essenziali sono già definite nel progetto preliminare, ma sarà ora la creatività degli studi a caratterizzare l'impianto del futuro. Anche con la possibilità di ampliare leggermente la capienza, per il momento fissata in 21mila posti, tutti al coperto. Sono previsti anche spazi commerciali e la possibilità di ospitare palestre e uffici.