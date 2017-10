Anticipi-posticipi di B 18 e 19/o turno

ROMA, 31 OTT - Gli anticipi e i posticipi disposti dalla Lega serie B in merito agli incontri della 18/a e 19/a giornata di andata di campionato. Nella 18/a giornata, venerdì otto dicembre si giocheranno Novara-Cremonese alle 12.30, Ternana-Parma alle 15, Cesena-Pescara alle 18 e Spezia-Foggia alle 20.30. Domenica 17, Bari-Palermo si gioca alle 17.30. Per la 19/a giornata, l'anticipo è Foggia-Venezia, che si gioca venerdì 15 alle 20.30. Domenica 17 in campo Brescia-Cittadella alle 15 e Pescara-Novara ore 17.30.