Callejon, 'vogliamo tre punti'

NAPOLI, 31 OTT - "Non abbiamo paura di nessuno. Rispetto per tutti gli avversari, ma paura di nessuno. Sappiamo di essere forti, ce la giochiamo con loro con la fiducia di fare i tre punti". Lo ha detto José Maria Callejon alla vigilia della sfida del Napoli contro il Manchester City. "Dovremo fare la stessa gara dell'andata - le sue parole - anche se a Manchester non abbiamo iniziato la gara come avremmo dovuto, ma nel finale del primo tempo e nella ripresa s'è visto che siamo forti e possiamo giocarcela. Dovremo scendere in campo con questa mentalità, sapendo che è una gara importante e ci giochiamo il girone. Non so se sarà decisiva ma è sicuramente importantissima". ''Se Napoli e City giocano il miglior calcio d'Europa? Può darsi, noi giochiamo benissimo, come loro che hanno Guardiola che fa sempre giocare bene le sue squadre - ha detto Callejon - A noi l'arrivo di Sarri ha dato tanto, grazie a lui e al suo staff giochiamo così e dobbiamo continuare con questa filosofia".