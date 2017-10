Gagliardini,ci siamo ma conta fine corsa

MILANO, 31 OTT - "Avremo fatto qualcosa di importante solo alla fine del percorso ma quel che conta oggi è che ci siamo. Passo dopo passo". Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini commenta, su Twitter, la vittoria contro il Verona nel posticipo di ieri sera che ha segnato il record di punti conquistati dalla squadra nerazzurra dopo undici giornate di campionato. Un traguardo che non deve appagare i giocatori, come spiegato anche da Spalletti dopo la sfida, perché l'obiettivo dell'Inter resta un posto in Champions League.