Inter-Toro: già 70mila biglietti venduti

MILANO, 31 OTT - Un'Inter da record, ancora imbattuta e capace di conquistare, dopo la vittoria contro il Verona, 29 punti in 11 partite: il miglior avvio della storia del club nerazzurro, per una squadra che può sempre contare sull'appoggio dei suoi tifosi. Già venduti, infatti, 70 mila biglietti per la sfida casalinga contro il Torino di domenica all'ora di pranzo. Si sfiorerà il tutto esaurito e solo alcuni tagliandi del settore ospiti risulteranno probabilmente invenduti al fischio d'inizio. "Essere da record non fa un effetto particolare. Abbiamo scritto una riga della storia dell'Inter ma guardiamo avanti", le parole dell'allenatore Luciano Spalletti dopo la vittoria di Verona. Mai nella sua storia, la squadra nerazzurra era riuscita a conquistare 9 successi e due pareggi nelle prime undici gare. Spalletti, per ora, ha fatto meglio di Mancini e di Mourinho. Ora i nerazzurri affronteranno il Torino e, dopo la sosta,, incontreranno Atalanta, Cagliari e Chievo prima del big match contro la Juve del 9 dicembre.