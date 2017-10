Champions: Sarri, Shakhtar sarà decisivo

NAPOLI, 31 OTT - "Sulla carta il Manchester City dovrebbe vincerle tutte e chi fa punti contro di loro acquisisce una posizione di vantaggio nel girone. Ma è chiaro che la gara decisiva per noi sarà quella con lo Shakhtar" ha detto il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, alla vigilia della partita di Champions contro il Manchester City, analizzando la situazione del girone che vede gli inglesi a 9 punti, lo Shakhtar a 6 e il Napoli a 3. Per la sfida di domani Sarri non ha voluto rivelare quello che ha detto nello spogliatoio: "Se parlassi in conferenza stampa come parlo alla squadra sarebbe un bip continuo" ha detto con un sorriso, spiegando poi: "Mi piacerebbe che domani fosse decisivo uno che non è mai alla ribalta, che uno che non ha mai segnato facesse il gol partita".