Bayern, Lewandowski chiede aiuto

ROMA, 31 OTT - Robert Lewandowski non ce la fa più e probabilmente 'ringrazia' l'infortunio di sabato scorso in campionato contro il Lipsia che gli permette di saltare l'incontro che vedrà stasera il Bayern Monaco affrontare il Celtic a Glasgow. In un'intervista a Kicker, il bomber polacco - 14 reti in 16 partite giocate dai bavaresi in quest'inizio stagione, in cui è stato sempre titolare - afferma che gradirebbe 'avere un po' di riposo': "Attualmente non c'e' un sostituto per il mio ruolo, ma nessun giocatore può giocare 90 minuti ogni tre giorni per un'intera stagione", lamenta Lewandowski, che per essere accontentato dovrà comunque aspettare almeno fino a gennaio, quando si aprirà il mercato invernale. Intanto, Jupp Heynckes è stato costretto a trovare una soluzione alternativa per la linea d'attacco, visto che sono fermi ai box anche Thomas Mueller e Franck Ribery.