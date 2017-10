Champions: Sarri, City non imbattibile

NAPOLI, 31 OTT - "Nel calcio le squadre imbattibili non esistono ma domani affrontiamo la migliore d'Europa, allenata dal miglior allenatore del mondo". Così il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester City. "Sappiamo di poter creare difficoltà al Manchester - aggiunge - ma in difesa dobbiamo essere straordinari per provare a portarli nell'acqua alta, arrivando a metà gara in bilico, cosa a cui non sono abituati, Domani non chiedo una faccia ai miei giocatori, vorrei però vedere le facce del City impaurite in campo Il City ha una capacità di impatto alla partita devastante e hanno segnato un numero impressionate di gol nei primi 20'. Quindi o chiediamo all'Uefa di cominciare al 21' o dovremo partire diversamente dalla gara d'andata. Speriamo che il San Paolo ci aiuti in questo".