Champions: Napoli se la gioca col City

ROMA, 31 OTT - Pronostico Snai aperto a ogni esito per il match di domani in Champions League tra Napoli e Manchester City: la vittoria azzurra è a 2,65, il '2' del City è leggermente più probabile, a 2,45, il pareggio si gioca a 3,70. Entrambe le squadre nei rispettivi campionato collezionano vittorie larghe e quindi Over in serie. Il mercoledì di Champions vede in tabellone anche l'insidiosa trasferta del Real Madrid a Londra contro il Tottenham. Due settimane fa, all'andata, il Real non è andato al di là di un sofferto pareggio ma è comunque favorito a 2,15. La vittoria che proietterebbe il Tottenham al primo posto nel girone è a 3,15, un altro pari a 3,65.