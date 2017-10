Media Francia, Coutinho al Psg in estate

ROMA, 31 OTT - Philippe Coutinho vicino al Paris Saint-Germain. Il fantasista brasiliano del Liverpool, inseguito a lungo la scorsa estate dal Barcellona, potrebbe trasferirsi la prossima stagione nella capitale francese. Secondo il programma tv francese Telefoot il direttore sportivo del Psg Antero Henrique e l'agente di Coutinho Kia Joorabchian si sono incontrati a Londra e avrebbero messo le basi per il futuro trasferimento del giocatore. La notizia ha avuto ampio risalto sulla stampa spagnola. Il Psg, sostiene Telefoot, non crede che Coutinho possa arrivare a gennaio per cui avrebbe pronta un'offerta interessante per giugno. La presenza nel club parigino di Neymar, grande amico e compagno di nazionale di Coutinho, potrebbe giocare a favore del Psg. Mesi fa il Liverpool rifiutò un'offerta del Barcellona di 138 milioni di euro. Intanto il presidente della Liga spagnola Javier Tebas in un'intervista a L'Equipe attacca il Psg sostenendo che dovrebbe essere sanzionato per "imbrogli economici" e che viene finanziato dal Qatar.