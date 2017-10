Fiducia Pecchia "Il Verona è vivo"

ROMA, 30 OTT - "Sono amareggiato perché la squadra ha fatto una grandissima partita, ma non è stata premiata. Abbiamo sofferto, come giusto che sia contro una squadra come l'Inter, ma non siamo mai usciti dalla partita e solo una giocata di Perisic ci ha punito: meritavamo qualcosa in più". Così il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, a Premium dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter. "Abbiamo avuto personalità: vedo una squadra viva e questo mi dà fiducia per il futuro". "Se sento di meritare la fiducia della società? Sono quindici mesi che lavoro così: anche l'anno scorso si diceva fossi in discussione alla prima sconfitta, poi siamo arrivati in Serie A. Ho un buon rapporto con il presidente e finché mi darà la sua fiducia continuerò a lavorare dando sempre il massimo".