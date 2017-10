Inter: Spalletti "Non parlare scudetto"

ROMA, 30 OTT - "Essere, nelle prime 11 partite, la migliore Inter dell'era dei tre punti, meglio di Mourinho e Mancini, non mi fa alcun effetto: dobbiamo andare in fondo al tunnel, un tunnel lungo fino a giugno, quindi non si parla di scudetto". E' un Luciano Spalletti in versione scaramantica quello che parla a Premium nel dopo partita del Bentegodi. "Eravamo abituati a qualcosa di differente - spiega il tecnico a fine match -: il fatto che i ragazzi abbiano cercato di forzare la giocata è un atto di coraggio, significa che credono in quello che fanno. Complessivamente la squadra ha fatto una buonissima partita, sotto tutti gli aspetti, anche se ogni tanto giochiamo un po' lentamente. Abbiamo sempre cercato di fare la cosa giusta e la vittoria è meritata". Poi una battuta ironica: "Spero che anche il palo di stasera non metta in discussione il nostro record" (di fortuna, ndr).