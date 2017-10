Serie A: Verona-Inter 1-2

ROMA, 30 OTT - Nona vittoria in campionato per l'Inter di Luciano Spalletti che nel posticipo dell'11ma giornata, sbanca il Bentegodi (1-2), batte il Verona e torna 2/a in classifica a 29 punti, a -2 dalla capolista Napoli e un punto in più della coppia Juve-Lazio. Il tecnico toscano ripresenta la squadra che ha vinto con Milan e Samp, ma deve sudare più del previsto per superare un coriaceo Verona (fermo a 6 punti in classifica, penultimo) che ha dato filo da torcere ai nerazzurri. Che vanno in vantaggio con Borja Valero (36' pt), prima di essere raggiunti da Pazzini (14' st) che entra dalla panchina per trasformare il rigore che Gavillucci assegna con l'ausilio della Var dopo un goffo intervento di Handanovic. Il pari resiste pero' appena 7', il tempo per Perisic di sparare sotto la traversa una gran botta sugli sviluppi di un angolo. I veneti provano a riprendere la partita ma l'Inter controlla senza patemi e porta casa la vittoria che nella storia nerazzurra vale anche il record di punti dopo 11 giornate.